Militares são presos acusados de repassar informações ao PCC

PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A polícia paraguaia de Pedro Juan Caballero identificou militares que estariam recebendo dinheiro da facção PCC para repassarem informações para o narcotraficante Sérgio de Arruda Quintiliano, o vulgo “Minotauro”. A descoberto foi feita pelo setor de inteligência da policia em conjunto com a Policia Brasileira. Onze operações foram realizadas para desarticular o grupo e numa dessas intervenções foi descoberto o plano de resgate de dois assessores de Minotauro. Ordem teria partido de dentro do presidio federal de Brasília onde está preso o traficante. As investigações também prenderam 14 pessoas envolvidas com o tráfico e 25 carros blindados que seriam usados em roubos e no transporte dos entorpecentes.

Comentários