Ministério da Saúde vira parceiro da rádio Difusora FM-101.9

MINUTO SAÚDE

O programa “Minuto Saúde” da Difusora/FM-101.9, produzido pela Jor. Ana Rita de Paula, e que estava sendo apresentado pelo Dr. Paulo Siufi – agora afastado da apresentação por força da legislação eleitoral – depois de ter rendido um livro de bolso de sucesso, acabou de receber do Ministério da Saúde da Presidência da República, sinal verde para uma proveitosa parceria. Pautas estão sendo apresentadas para que, diante do formato fácil, rápido e de fácil compreensão, possam levar às populações, informações sobre saúde. O Ministério havia feito seu primeiro formato para rádio em 15 minutos, mas quando se deparou com a redação do “Minuto Saúde” da FM-101.9, reconheceu ser esse o formato ideal para alcançar a plenitude da informação junto aos ouvintes.

