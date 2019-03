Ministério Público acompanhará construção de novo prédio da Delegacia de Bela Vista

O Ministérios Público de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Promotoria de Justiça Criminal de Bela Vista, instauro Procedimento Administrativo para acompanhar o cumprimento da reforma da carceragem do prédio onde atualmente funcional a delegacia da cidade e a remoção dos presos para estabelecimentos penais. A decisão do processo tramitado no Tribunal de Justiça do Estado, também determina a construção de uma nova delegacia no município em local ainda a ser definido após a Prefeitura doar o terreno ao Estado. O presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, observa que a medida possibilitará que os policiais civis dediquem-se a à elucidação de crimes. “A custódia irregular de presos em delegacias desvia o agente policial para outra função que não lhe compete e que acarreta na demora em prestar o atendimento que a população precisa. Esperamos que tal medida seja estendida às outras delegacias que estão em situação semelhante, frisou Giancarlo. Desde o início do mês de fevereiro, a carceragem da unidade está interditada devido a problemas estruturais.

Créditos: Sinpol-MS

