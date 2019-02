Missão dada, missão cumprida: Coronel David procura SAD para acelerar concurso da Agepen

Na tarde de segunda-feira (18) o Deputado Estadual Coronel David (PSL) se reuniu com o Secretário de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, Roberto Hashioka.

Mais uma vez, a pauta em questão foi a renovação do Concurso Público de Provas e Títulos ao provimento de cargo de Agente Penitenciário Estadual do quadro pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen. O parlamentar convidou representantes dos remanescentes para exporem seus anseios e dúvidas quanto à divulgação do resultado das notas.

Na reunião com o deputado e com os representantes dos remanescentes, o Secretário Roberto Hashioka, garantiu que ainda esta semana, dará uma solução aos inúmeros recursos e que a partir da semana que vem, comece a publicação das notas do curso de formação. “Vou lutar pela nomeação de cada aprovado, para que em breve todos estejam nos quadros da Agepen, reforçando a nossa segurança pública”, disse Coronel David.

Diego Aranda, presidente da Comissão dos remanescentes, exalta a importância do parlamentar nessa causa. “Agradeço em nome de todos aprovados, o empenho e dedicação do nosso Deputado Coronel David que nos deu a garantia que tudo será resolvido e que breve estaremos atuando como agentes penitenciários em Mato Grosso do Sul.”

Reforço funcional

São mais de 400 candidatos aprovados que aguardam para dar sequência às próximas fases e convocação de uma nova turma de remanescentes para que aumente o efetivo, dando mais qualidade ao sistema penitenciário em Mato Grosso do Sul.

Comentários