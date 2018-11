Homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto por populares na calçada do bairro Estrela do Sul, na manhã desta quarta-feira (28), em Campo Grande/MS. O corpo estava próximo a um orelhão. O telefone fora do ganho aponta que a vítima estaria fazendo uma ligação antes de morrer. A Perícia foi acionada e encaminhou o cadáver ao IML onde serão apuradas as causas da morte.

