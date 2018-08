Mochi destaca importância da tradição japonesa na construção de MS

O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo MDB, Junior Mochi, participou da abertura do maior festival da comunidade japonesa em Campo Grande, o 34º Bon Odori, na noite do último sábado (18). A festa simboliza gratidão pela boa colheita, através da dança, que consiste em movimentos delicados e simples com cinco movimentos básicos: colher, ceifar, semear, agradecer e festejar.

Depois de cumprimentar os presentes, visitar a cozinha e até se arriscar nos passos da dança, Mochi concedeu entrevista para a TV Nikkey, na qual destacou a participação a importância da comunidade japonesa na história do Estado e a participação efetiva de milhares de pessoas na festividade, que “pelo seu tamanho e sua grandeza, já faz parte da tradição e do calendário de eventos de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul”.

De acordo com Cláudio Sussumu Oikawa, vice-presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande e coordenador geral do Bon Odori, “a lendária história tornou-se popular em nossa cultura, porque mostra lealdade, sacrifício, persistência e honra que os nossos antepassados preservaram e inseriu nas vidas de seus filhos. A popularidade dessa festa aumentou rapidamente no Japão, onde as pessoas anseiam em voltar às suas raízes culturais e celebrar a sabedoria, espírito, saga e o legado dos antepassados”, destaca.

Evento comemorado há 34 anos pelos imigrantes japoneses da capital, a festa encanta os descendentes de japoneses e principalmente os brasileiros, que durante os três dias de festa lotam a sede da associação, na saída para Três Lagoas.

