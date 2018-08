Mochi inaugura comitê de campanha nesta terça-feira (21)

A Coligação Amor, Trabalho e fé, encabeçada pelos candidatos do MDB ao governo de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi e Tania Garib, inaugura nesta terça-feira (21), às 18h15, o comitê de campanha na Rua Pedro Martins, 1001- Carandá Bosque.

O evento terá a participação de representantes e candidatos das oito siglas partidárias que compõem a coligação: MDB, DC, PHS, PR, PTC, PSC, PRTB e PRB, além de prefeitos e vereadores de todo o Estado.

“Quem conhece meu perfil sabe: vamos fazer uma campanha de alto nível, propositiva. Não vamos perder tempo denegrindo nossos adversários. Vamos falar o que vamos fazer, como, com qual recuso e de que forma. É isso que a população quer saber”, declarou Jr. Mochi.

Ainda de acordo com o candidato, a campanha do MDB será diferenciada, com recursos do fundo partidário, dividido igualitariamente entre as campanhas de todos os candidatos. “Me sinto orgulhoso de cumprir um papel histórico nesta eleição que será um divisor de águas na política de Mato Grosso do Sul”, finalizou.

Serviço – A inauguração de Comitê de Campanha será às 18h15, na Rua Pedro Martins, 1001- Carandá Bosque (antigo Colégio Ambiental).

