Mochi representa a ALMS no lançamento da Campanha Compartilhe o Natal

Com o objetivo de arrecadar brinquedos para o Natal das crianças com deficiências diversas atendidas pelas instituições do Estado, o deputado estadual Junior Mochi (MDB), presidente da Casa de Leis, participou do lançamento da Campanha Compartilhe o Natal, realizada nesta manhã (25), às 8h30, no Espaço Plaenge, em Campo Grande. Promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE-MS), a ação está em sua 4ª edição, sob a coordenação dos procuradores de Justiça Francisco Neves Junior, coordenador do Centro Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Humanos e Jaceguara Dantas da Silva, diretora-geral da Escola Superior do MPE-MS.

Junior Mochi considera a finalidade da campanha muito importante para a sociedade sul-mato-grossense. “Esta iniciativa é fantástica, a união de várias instituições e parceiros é fundamental, pois a ação isolada e repetitiva muitas vezes não atende o objetivo e o foco de uma campanha. A Casa de Leis sempre foi parceira nesta ação, com coleta interna na sede do Poder Legislativo, em que participam os deputados, servidores e amigos de cada um, atingindo cada vez mais doações, que são revertidas às várias instituições beneficiadas por esta campanha liderada pelo Ministério Público”, explicou o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A Liga do Bem apoia a Campanha Compartilhe o Natal

A procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva falou da meta de arrecadação prevista para 2018. “Esta campanha é destinada prioritariamente às crianças com deficiência, com o objetivo de arrecadar brinquedos que serão entregues na época do Natal nas instituições. Também somos apoiados pela Liga do Bem, inclusive no momento da entrega das doações, levando alegria às crianças. Ano passado foram arrecadados aproximadamente sete mil brinquedos, este ano a nossa meta é passar de dez mil, pois pretendemos alcançar o interior do Estado, através da Federação das Apaes e da Federação das Pestalozzi. A campanha tem sido muito exitosa, já que a sociedade sul-mato-grossense é muito solidária”, ressaltou.

O presidente da Diretoria da Federação das Apaes do Estado de Mato Grosso do Sul (Feapaes), Ottão Pereira de Almeida, falou sobre a importância de alegras as crianças com deficiência na época do Natal. “Estas crianças são especiais para nós e quando chega um presente para elas o olhar de satisfação de cada uma nos enche de vontade de buscar cada dia mais ações como essa. Muitas nunca receberam um presente no Natal. Tenho muita satisfação em participar de uma campanha tão importante”, relatou.

As entidades beneficiadas este ano serão a Associação Pestalozzi, a Federação das Pestalozzis, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), a Federação das Apaes, o Instituto Sul-Mato Grossense para os Cegos (Ismac), Associação Juliano Varela, Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Associação Renasce uma nova Esperança, Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA), Associação Beneficente dos Renais Crônicos (Abrec), Centro Especializado em Reabilitação da Apae de Campo (Cer Apae) e os Centros de Educação Especial Secretaria do Estado de Educação (SED/MS).

Além da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, esta edição conta com o apoio e parceria de diversas instituições públicas e privadas. Haverá pontos de coletas na sede do Poder Legislativo, localizada na Avenida Desembargador Nunes da Cunha, Bloco 9, Parque dos Poderes, e em lugares estratégicos da capital e do interior do Estado. Mais informações sobre a Campanha Compartilhe o Natal podem ser obtidas na página compartilheonatal.com.br .

Créditos Agência ALMS

Comentários