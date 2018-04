Mochi solicita indicações para o município de Nova Alvorada do Sul

Na manhã desta quinta-feira (26), o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Junior Mochi (MDB) encaminhou indicação aos Senadores Waldemir Moka e Simone Tebet, solicitando a destinação de recursos, para a construção de um Centro de Convivência do Idoso e um veículo adaptado aos atendimentos dos idosos no município de Nova Alvorada do Sul.

De acordo com justificativa, a reivindicação encaminhada ao gabinete do parlamentar atende um pedido da população do município, que almeja um ambiente que possa servir de abrigo para os idosos em situação de vulnerabilidade, um espaço completo para garantir um atendimento de qualidade e a participação na vida comunitária, prevenindo situações de risco pessoal e contribuindo para o envelhecimento ativo e seguro.

Comentários