Mochi solicita melhorias no atendimento para os municípios do interior

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (MDB) apresentou na manhã desta quinta-feira (19), duas indicações para atender os municípios de Camapuã e Paranaíba.

Para o município de Camapuã, o parlamentar encaminhou indicação a Secretaria de estado de Governo e Gestão Estratégica e a Secretaria de Estado de Justiça e segurança Pública, solicitando a construção e implantação de um Posto Policial no Bairro Vila Industrial, no município em atendimento ao pedido da vereadora Drª Márcia (MDB). Conforme justificativa, o Bairro Industrial é localizado a mais de três quilômetros do Centro da cidade de Camapuã e necessita da implantação do Posto Policial para garantir mais segurança aos moradores daquela localidade que sofre com problemas relacionados à segurança, principalmente, nas proximidades de escolas, creches e residências.

Em atendimento ao Vereador Carlos Renato Garcia Rios – Corujinha (PR), Mochi encaminhou pedido aos Senadores Waldemir Moka e Simone Tebet, solicitando a destinação de recursos, por meio de Emenda Parlamentar ao Orçamento da União, à aquisição de cinco ônibus para o transporte escolar do município de Paranaíba. O objetivo é melhorar o atendimento dos estudantes do município, principalmente dos que residem em áreas rurais, garantindo melhores condições de locomoção e segurança dos alunos.

Créditos Assessoria de Imprensa deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (MDB)

Comentários