DOURADOS-MS (Correspondente) – Morador de rua (53) é preso por tentar matar jovem (18) a pedradas. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (23), em Dourados/MS.

A Guarda Municipal foi acionada após uma tentativa de homicídio no terminal rodoviário da cidade. A vítima estava com o rosto desfigurado devido as agressões. O autor foi localizado a algumas quadras do local e confessou o crime. O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital.

