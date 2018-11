DOURADOS-MS (Correspondente) – Alexandre Jesus de Oliveira (24) foi preso após invadir uma residência na madrugada de domingo (18), em Dourados/MS.

A mulher acordou com barulhos dentro de casa e quando levantou para ver se deparou com o ladrão dentro do imóvel. Assustada gritou para o esposo. O criminoso tentou fugir pulando os muros. A Polícia foi acionada e prendeu o autor com diversos itens da vítima. Ele possui uma extensa ficha criminal e foi encaminhado ao xadrez.

