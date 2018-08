Moradores buscam apoio de Coronel David para enfrentar “bandidagem” no Jardim Pênfigo

Coronel David, candidato a deputado estadual pelo PSL (Partido Social Liberal) continuou sua caminhada pelos bairros de Campo Grande com o intuito de identificar os principais problemas que a população tem vivenciado. Dessa vez a visita aconteceu no Jardim Pênfigo na última quinta-feira (9) e durante encontro com os moradores, muitos reclamaram da insegurança na região por usuários de drogas e frequentes assaltos em plena luz do dia. “Não aguentamos mais os bandidos levarem nossas coisas, eles estão cada vez mais ousados, roubando de manhã, a tarde e a noite e invadindo nossas casas sem nenhum respeito”, disse a moradora Joana Garcia de 45 anos, costureira.

Dona Angelúcia Araújo conversou com Coronel David sobre os usuários de drogas que frequentam a região. “Eles usam droga num terreno abandonado que poderia ser utilizado numa praça, numa escola ou qualquer outra coisa, menos ponto de drogas. Nossas famílias ficam inseguras e nossas crianças desprotegidas e como o Coronel David é da segurança pública esperamos que ele olhe por nós e faça algo que mude essa realidade”, disse Angelúcia.

Coronel David tem aproveitado as caminhadas para entender melhor os problemas da população em busca de melhorias na segurança pública do MS. “Enquanto fui comandante da Polícia Militar, no período de 2009 a 2014, conseguimos diminuir os índices de criminalidade no Estado. Hoje, infelizmente sabemos que a realidade é outra e as ações dos bandidos estão cada vez mais violentas e abusivas, por isso temos que criar políticas eficazes para diminuir pontos de droga, aumentar o efetivo policial e garantir mais segurança à nossa população”, disse Coronel David.

