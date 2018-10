Moradores da Aldeia Água Bonita começam capacitação para construção de casas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), e do Governo do Estado, por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), deu início na segunda-feira (22) as aulas de capacitação para os moradores da Aldeia Água Bonita construírem 80 casas.

Os cursos de qualificação oferecidos serão os de pedreiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de azulejista, auxiliar de carpinteiro, auxiliar de eletricista, pintor e encanador, com instrutores e orientadores do arco ocupacional da construção civil. Ao todos 50 moradores estão cadastrados nas aulas.

Douglas Alexandre José contou que está fazendo o curso de auxiliar de eletricista e carpintaria e espera uma vida melhor.

“Daqui para frente eu espero uma vida melhor, não só me capacitando nos cursos e eletricista, mas nas casas que vamos ganhar. Muitos gostariam de estar no meu lugar e graças a Deus eu sou um dos felizardos”, disse.

Rafael Gonçalves José está estudando para ser eletricista e pintor. “Quero agradecer aos professores que estão se empenhando para nos dá esse curso. Eu não tinha uma carreira profissional e agora vou me profissionalizar, vou ter outras oportunidades. Se Deus quiser um emprego melhor”, afirmou.

Luana Romero estuda no curso de servente de pedreiro e pintura. “Muito bom porque tem mercado de trabalho e ai você tem um certificado. Uma nova possibilidade, uma profissão”, disse.

Será investido o montante de 670.000 reais, oriundos do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), por meio de projeto do Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura, que está disponibilizará qualificação dos 50 indígenas moradores da aldeia, com salário e auxílio alimentação, durante 12 meses, tendo a oportunidade de construírem suas próprias casas, parceria igual a que já acontece na construção das casas da Comunidade do Bom Retiro, além de instrutores, orientadores e aquisição de equipamentos de proteção individual.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância dessa parceria que levará moradia digna à aldeia.

“Todos que estão aqui precisam e quando alguém precisa um deve ajudar o outro. Têm muitas pessoas em Campo grande que gostariam de estar no lugar de vocês, recebendo esta oportunidade, mas vocês foram os escolhidos, então façam jus a isso. Vocês vão ter uma casa, vocês vão ter um curso, uma profissão”, afirmou Marquinhos.

Já o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, destacou a importância da qualificação da população indígena.

“Isso irá tornar realidade o sonho de moradia digna para 80 famílias indígenas da Aldeia Água Bonita. Serão 50 moradores selecionados para formação teórica para construção das casas em regime de mutirão. O objetivo principal da Funsat é a qualificação visando à inserção no mercado de trabalho desses futuros alunos, uma vez que serão capacitados para trabalharem na construção civil”, disse.

na mesma linha, a adiretora presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo Avesani, finalizou dizendo que a parceria entre Governo e Prefeitura dá cidadania às famílias.

“Essa parceria da Agehab, Prefeitura e funsat vai possibilitar a construção dessas casas e ao final desse processo as famílias saem qualificadas para ganharem seu sustento. essa parceria realmente dá cidadania as pessoas”, concluiu.

