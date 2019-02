Moradores denunciam e Dr. Sami visita ponte que coloca população em risco

Em julho de 2017, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) recebeu a denúncia que uma ponte, por onde muitas pessoas transitavam diariamente no bairro Parque do Lageado, estava destruída, sem a menor atenção do Poder Público, o que colocava a vida dos usuários do acesso em risco.

Ao visitar o local, Dr. Sami encontrou um cenário de total insegurança. Localizada na rua Francisca Gonçalves Figueiredo com a Pitimbú, a ponte, utilizada para que moradores tenham acesso À Unidade de Saúde e escolas da região estava sem condições de utilização e a população precisava gastar em média 30 minutos em um acesso alternativo. Ao indicar à Prefeitura o reparo imediato do acesso devido a urgência e insegurança, o vereador foi atendido em poucas semanas e a ponte foi reformada.

Contudo, ao receber denúncia de que novamente o acesso está oferecendo risco à população, o vereador foi novamente ao local e encontrou novamente um cenário de risco, com rachaduras e danos que comprometem o uso da ponte. “É inadmissível que em um ano e meio a ponte esteja novamente danificada e pior, este problema na estrutura coloca a população sob grave risco de acidentes. É alarmante saber que crianças e idosos atravessem este local sem a menor segurança”, alertou o vereador.

Dr. Sami afirmou que tomará medidas imediatamente para o reparo urgente do local. “Devido a gravidade, mais que indicar o reparo, buscarei contato com a Prefeitura e SISEP(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) solicitando atenção ao local. Cobraremos celeridade no reparo e manutenção, para que a ponta não sofra danos tão rapidamente”, afirmou.

