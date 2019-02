RIO DE JANEIRO-RJ (Correspondente) – Morre Bibi Ferreira, diva do musical brasileiro, aos 96 anos nesta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro/RJ. Segunda sua filha única Tina Ferreira a mãe faleceu em seu apartamento no Flamengo, Zona Sul do Rio. Bibi deverá ser cremada e não há ainda informações do velório e enterro.

