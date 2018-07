Morreu hoje o sindicalista Wilson de Alencar, de Rio Brilhante

Morreu hoje, vítima de complicações provocadas pelo diabetes, o líder sindical Wilson Isidoro de Alencar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Rio Brilhante.

A Feintramag, federação que integra esse e outros sindicatos de movimentadores de mercadorias de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul lamenta a perda do amigo e companheiro e deseja que o Senhor console e conforte a família.

Wilson Isidoro era uma pessoa de origem humilde, cresceu em um sítio no interior do Estado e ainda muito novo foi morar com um tio e sua avó em São Paulo, onde trabalhou em uma loja de tecidos.

Retornou a Mato Grosso do Sul onde começou a exercer a função de movimentador de mercadorias. Recebeu sempre a orientação do amigo, senhor Enoque que na época era presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Dourados. Um tempo depois surgiu a oportunidade de assumir a presidência do sindicato de Rio Brilhante, isso em 1987. No começo enfrentou muitas dificuldades até dominar completamente todas os serviços e ações necessários para bem representar a categoria. Foi um exemplo de humildade, dignidade, responsabilidade e honestidade no trato da coisa pública.

