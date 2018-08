Mostra apresenta produtos e roteiros do turismo na capital

Como parte dos eventos de comemoração dos eventos do aniversário da Capital, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou na quarta-feira (22), no auditório do Museu Dom Bosco, localizado no Parque das Nações Indígenas, a Mostra de Turismo de Campo Grande.

O prefeito Marquinhos Trad, durante a abertura, destacou a importância da realização do evento e dos parceiros para o setor de turismo da Capital.

“Este estudo para realização desta mostra de turismo vem sendo construído há mais de um ano pela equipe da Sectur. Ninguém faz nada sozinho e estamos trabalhando para colocar Campo Grande no cenário nacional. É importante saber que o turismo é muito mais que lazer e movimenta recursos para a cidade e o Estado. Por isso, esses debates com quem tem competência técnica e qualificada é muito importante para todos nós”, frisou Marquinhos.

A titular da Sectur, Nilde Brun, apresentou o material promocional do turismo campo-grandense. Um vídeo, além do mapa turístico da Capital e outros materiais foram apresentados aos participantes

“A intenção é que o conteúdo promova Campo Grande e esteja disponível tanto para o trade turístico, quanto para os turistas que buscam por atrativos e roteiros turísticos da cidade. Nesta Mostra de Turismo Campo Grande apresentamos produtos e roteiros turísticos. Este encontro é mais uma das ações para fortalecer o turismo da capital”, pontuou.

O presidente da ABBTUR (Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo Nacional), Elzário Júnior, foi ao evento para apresentar as potencialidades do turismo no País e principalmente em Mato Grosso do Sul.

“Campo Grande tem potencialidade para a promoção de eventos e principalmente a vocação da população para a expansão do Turismo”, frisou Elzário.

Homenageado

O guia de turismo Carlos Iracy Coelho Neto recebeu durante a abertura da Mostra de Turismo o troféu Edson Contar. Carlos trabalha como guia há mais de 30 anos e se diz emocionado por receber a homenagem.

“Nunca havia tido este reconhecimento. Comecei como guia quando Campo Grande quase não tinha atrativos e isso fez com que eu me tornasse guia de excursões, pois tudo era mais difícil. Mas agora tudo mudou, pois temos o trabalho da Sectur junto conosco. Fazemos um city tour pela cidade e as visitações são maiores a cada mês”, disse emocionado.

O troféu Edson Contar foi instituído em 1996 pela Associação Brasileira de Bachareis em Turismo e premia profissionais de diversos segmentos da atividade.

