Motociclista fica ferido depois de atropelar uma anta na MS-395

Um motociclista de 31 anos no inicio da manhã de hoje (4) ficou ferido após atropelar uma anta na MS-395 em Bataguassu/MS. Devido o acidente o motociclista teve fratura exposta em uma das pernas.

Ainda de acordo com as informações do site Da Hora Bataguassu a vítima seguia em uma moto Honda Fan placa de Presidente Epitácio/SP, pela MS-395 em direção a Anaurilândia ao tentar desviar de uma anta que atravessava a pista, mas sem sucesso e se chocou com o animal e caiu.

O corpo de Bombeiros foi acionado e prestou o primeiro atendimento ao motociclista e o encaminhou ao Pronto Socorro Municipal de Bataguassu/MS. Ele apresentava diversas escoriações e uma fratura exposta numa das pernas.

A vítima relatou aos militares que estava se dirigindo a uma fazenda da região quando o animal atravessou a pista e se chocou com o condutor da moto.

Informações são do site Da Hora Bataguassu

