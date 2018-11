Adolescente de 17 anos é atropelada na manhã desta terça-feira (13) , no Bairro São Jorge da Lagoas, em Campo Grande/MS. O motorista fugiu sem prestar socorro. O garoto andava de bike quando não teria respeito o PARE sendo atingido pelo carro. Testemunhas anotaram a placa do automóvel. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a UPA do Lebon com escoriações pelo corpo.

