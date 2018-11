Motorista bêbado mata duas mulheres atropeladas

SÃO GABRIEL DO OESTE-MS (Correspondente) – Motorista bêbado atropela duas mulheres em uma moto. O fato ocorreu na tarde de terça-feira (27), no cruzamento da Av. Castelo Branco com a Rua Elvino Ramos Nogueira, em São Gabriel do Oeste/MS.

As vítimas Jaqueline Godoy (30) e Arli Pereira Mesquita (36) seguiam no mesmo sentido quando o Celta bateu na traseira da motocicleta. Com o impacto Jaqueline morreu no local. O SAMU foi acionado e encaminhou a segunda vítima ao hospital com fraturas na perna e pé. Ela precisou ser transferida para Campo Grande/MS.

