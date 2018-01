Motorista dorme ao volante e carro cai em córrego da Capital

Um motorista da Uber de 40 anos após cochilar ao volante na manhã de hoje (8) acabou caindo no córrego na Avenida Ernesto Geisel. O motorista estava transportando um passageiro.

Aos policiais o motorista relatou que por causa da escala de trabalho havia dirigido a noite toda e na manhã de hoje (8) quando transportava um passageiro acabou dormindo ao volante perdeu o controle da direção e caiu no córrego.

O veículo Hynduai colidiu com uma árvore e depois caiu no córrego com as rodas ‘de lado’. O condutor não teve ferimentos e o passageiro foi levado para a Santa Casa da Capital.

