Motorista é esfaqueado após negar dinheiro a pedinte

Um motorista de 47 anos que saia de um shopping em Dourados/MS na noite de ontem (3) acabou sendo esfaqueado no queixo ao se recusar a dar dinheiro a um pedinte. Ele estava acompanhado da esposa.

De acordo com o relato da vítima ao sair do shopping por volta das 22 horas o autor bateu em seu vidro pedindo dinheiro, quando se negou foi atingido com um golpe de faca no queixo. Após esfaquear o condutor o homem fugiu do local correndo. A vítima saiu do carro e persegui o autor, mas não consegui alcança-lo.

Quando era socorrido e levado ao hospital viu o agressor em uma pizzaria e gritou para os clientes segurarem, pois tinha sido vítima de esfaqueamento.

A Policia foi acionado e quando chegou ao local encontrou o autor imobilizado pelos populares. Ele foi conduzido à delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa

Comentários