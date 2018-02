Motorista é ferido a tiros na Avenida Gunter Hans na Capital

Um motorista identificado Salem Pereira Vieira que trafegava hoje (2) pela Rua Jaime Pereira Barbosa no sentido Gunter Hans, no Bairro Guanandi e conduzia um veículo Renault Logan foi ferido a tiros.

De acordo com informações preliminares um outro veículo de cor preta parou ao lado e o ocupante efetuou disparos que atingiram a vítima com aproximadamente 6 tiros. A vítima teria ido a escola para deixar a enteada. Quando a vítima foi baleada a esposa já se encontrava dentro da instituição de ensino.

Após ser alvejado o motorista teria descido do carro e caminhado por aproximadamente cinco metros e caído na calçada em frente a uma escola de educação infantil.

Informações da assessoria da Santa Casa é de que a vítima foi atingida por seis tiros no tórax, um de raspão no tórax e um no braço. No momento passa por um exame de diagnóstico de imagem. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do hospital a situação da vítima é grave.

O vítima foi socorrida pelos bombeiros.

Não se tem ainda informações sobre os autores.

*Matéria editada às 14:00 para acréscimo de informações

Comentários