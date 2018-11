DOURADOS-MS (Correspondente) – Homem (35) é preso com mandado de prisão em aberto. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (22), no Km 267 na BR-163 em Dourados/MS. A prisão ocorreu após a equipe policial dar ordem de parda a um Fiat/Palio, placas de Costa Rica/MS. Chegado no sistema constatou-se que o autor estava com mandado de prisão em aberto por atraso no pagamento de pensão alimentícia. O preso e o veículo foram encaminhados a Delegacia de Polícia do Município.

