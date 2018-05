Segundo populares uma mulher que dirigia um Renault Logan ultrapassou o sinal vermelho no cruzamento da rua Quinze de novembro com a rua Rio Grande do Sul, no Jardim dos Estado, ocasionando uma colisão. Fato aconteceu nesta quarta-feira (16), em Campo Grande/MS.

Com a batida um dos veículos foi parar em cima da calçada. Não houve feridos.

A Policia de Trânsito foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

