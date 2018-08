Uma colisão entre dois veículos deixou dois motoristas feridos, nesta manhã de sexta-feira (10), no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e 13 Maio, no Centro de Campo Grande.

De acordo com a Polícia de Trânsito o motorista (30) que dirigia um Corsa avançou o sinal vermelho atingindo um Ford Fiesta que era dirigido por um autônomo (20) que com o impacto deslocou o ombro; mas negou atendimento médico. Os bombeiros socorreram o autor do acidente com ferimentos na perna.

