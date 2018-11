SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Damião Severino do Nascimento (52) morreu vítima de acidente de carro no domingo (11), na MS 455 Km 56 em Sidrolândia/MS.

O motorista perdeu o controle do automóvel e capotou diversas vezes na rodovia. Devido à gravidade dos ferimentos acabou morrendo no local. As Polícias Civil e de Trânsito estiveram no local juntamente com a perícia que encaminhou o corpo ao IML.

