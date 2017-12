Motorista perde controle da direção, bate em coqueiro e morre na MS-276

Após perder o controle da direção na madrugada de hoje (27) a condutor Ivan Andrade Leite, 24 anos acabou morrendo na MS-276.

Informações do Dourados News são de que Ivan conduzia uma GM Montana que segundo a policia perdeu o controle da direção e colidiu contra um coqueiro as margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a vítima das ferragens. O Samu também auxiliou no resgaste e na tentativa de manter os sinais de vida do rapaz, porém ele não resistiu os ferimentos e veio a óbito no local.

Ainda de acordo com o site Dourados News as causas do acidente estão sendo investigadas.

