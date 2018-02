Motorista perde controle e destrói fachada de autoescola

Um homem conhecido por ‘Ceará’ que exerce a profissão de cozinheiro estava passeando com a caminhonete Mitsubishi do seu patrão na madrugada de hoje (12) quando invadiu uma autoescola, localizada na Rua Marechal Rondon.

O veículo foi tomado de empréstimo sem a devida autorização do proprietário, no caso o chefe. Por volta das 3 hs da manhã e na companhia de uma outra pessoa trafegava pela rua 13 de Maio quando perdeu o controle e virou na Marechal Rondon e adentrou com o carro numa auto escola.

As câmeras de vigilância registram o momento que o veículo se chocou com a porta. Paulo Silva, sócio da auto escola afirmou que foi avisado após dez minutos do acidente pela empresa de vigilância.

Ele informou que havia mudado de endereço a há um ano e nunca imaginou que um acidente assim pudesse acontecer. O sócio ainda não sabe qual será o prejuízo e se o segura vai cobrir ou não.

Após o acidente o motorista se evadiu e foi localizado pela polícia na Rua Brasil. Não foi realizado o teste do bafômetro.

