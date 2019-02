DOURADOS-MS (Correspondente) – Pedro Jorge Braga Cancio Junior (29) acusado do atentado contra o empresário José Pereira Barreto (38), tentou um suicídio na cela da Delegacia do Município onde está preso. O detento rasgou uma peça de roupa e com uma corda improvisada tentou se enforcar, mas foi impedido por outros presos que dividiam a mesma cela. Suspeita-se que a mulher do empresário, Valdirene Fiorentino da Silva (35) mantivesse um caso extraconjugal com o acusado.

