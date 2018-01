Motorista sai ilesa de acidente após colidir em bitrem na BR-163

Informações do site Edição MS são de que Maria Paula Garcia Canato, 31 anos e as crianças de 6 meses, 2 anos e 9 meses saíram ilesas de um acidente na BR-163, no perímetro urbano de Coxim/MS. As crianças estavam devidamente sendo transportadas em cadeirinhas de segurança.

As vítimas estavam em um Ford Focus com placas de Maringá/PR e atingiram um Volvo bitrem placas de Arapongas/PR que era conduzido por Marcelo Viruel Domingues, 43 anos.

Ainda de acordo com a reportagem a mulher estava atravessando a rodovia quando foi atingida pela carreta. A frente do veículo atingiu o tangue de combustível do bitrem e parrou num canteiro da rodovia. As ocupantes do carro não sofreram ferimentos somente Maria Paula apresentava um nervosismo devido a colisão de forte impacto.

Ainda de acordo com informações a carreta seguia pela BR-163 sentido sul e o veículo pela lateral da rodovia. Quando a motorista tentou atravessar a rodovia para a rua lateral e não teria visto o bitrem carregado de óleo e veio a colidir.

O condutor da carreta não apresentou ferimentos, mas o impacto causou vazamento de combustível.

A Policia Militar esteve no local e coordenou as ações em decorrência do acidente.

Informações são de acordo com o site Edição MS

Comentários