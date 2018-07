Motorista sofre mal súbito e causa acidente no Carandá Bosque

Um motorista (38) passou mal e perdeu a direção do veículo, vindo a capotar. O acidente aconteceu nesta tarde de sexta-feira (20), na Rua Vitório Zeola, bairro Carandá Bosque, em Campo Grande/MS.

O sargento do Corpo de Bombeiros Alvarez informou que a motorista do Citroen C3 que acabou capotando e parando em cima da calçada relatou sofreu um mal súbito e não se lembrava do que havia acontecido. No outro veículo um HB20 os ocupantes uma criança (12) e o motorista (42), mas não se feriram.

A BPTran esteve no local e registrou o acidente.

