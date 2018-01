Motorista tenta fugir de policiais mas acaba preso com 686 Kg de maconha

A PRF deu ordem de parada a um veículo na BR-463 no município de Ponta Porã/MS fronteira com o Paraguai mas o mesmo ignorou e alguns quilômetros à frente o abandonou e fugiu a pé por uma estrada vicinal.

Segundo as informações policiais o homem de 38 anos foi capturado e mesmo preso ofereceu R$ 1.050 ao policial que o estava conduzindo-o. Ainda de acordo com a PRF dentro do veículo havia vários tabletes de maconha, que totalizaram 686 Kg, R$ 1.050 e dois aparelhos celulares. Além de duas placas de Itaporã/MS que seriam as verdadeiras do carro.

O indivíduo contou ainda aos policiais rodoviários que um outro veículo o ajudava no transporte fazendo o ‘serviço’ de ‘batedor’. A droga seria levada para a cidade de Bataguassu/MS.

A PRF ainda informou que havia um mandado de prisão em desfavor do mesmo. O veículo não apresentava nenhuma ocorrência policial.

