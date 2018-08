Motorista tomba carreta na MS-040 e fica em estado grave

Três pessoas ficaram feridas após um acidente grave na MS-040, nas imediações de Campo Grande/MS. O acidente ocorreu nesta tarde de quarta-feira (8).

Uma carreta que seguia sentido Campo Grande/Santa Rita do Pardo colidiu na traseira de um caminhão, após mudar de faixa. Com o impacto o veículo foi arrastado cerca de 50 metros e tombou na pista. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam o caminhoneiro com traumatismo craniano ao hospital. Há risco de explosão no local, devido vazamento de diesel. O trânsito está impedido dos dois lados.

