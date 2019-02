Motoristas da Sesau avançam nas negociações em busca de valorização da categoria

O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), em reunião com o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, na manhã desta sexta-feira (8/2), defendeu a valorização de parte dos motoristas da Secretaria de Saúde de Campo Grande (Sesau), somando 39 profissionais que ainda não foram beneficiados com a incorporação de produtividade.

O secretário Pedro Pedrossian Neto considerou a demanda apresentada pelo Vereador justa e legítima, pois “visa a valorização de uma categoria que trabalha muito e precisa de reconhecimentos profissional e financeiro”.

Pedrossian Neto disse que vai analisar o pleito com muito carinho, à luz da Legislação, levando em conta a disponibilidade financeira do município, mas sempre priorizando o compromisso do prefeito Marquinhos Trad (PSD) de valorizar o servidor público, e oferecer um bom serviço à população.

Satisfação

O representante da Comissão de Motoristas da Sesau, Davi Alves Rodrigues, considerou a reunião produtiva, manifestando sua satisfação em ter sido muito bem atendido pelo secretário de Finanças e Planejamento de Campo Grande. “Tivemos a oportunidade de fazer nossa reivindicação, e temos certeza que o Secretário vai estudar com bastante carinho o nosso pedido. Saímos daqui hoje esperançosos e otimistas”.

Rodrigues fez questão de agradecer a parceria do Parlamentar. “O apoio de Chiquinho Telles foi fundamental para que pudéssemos avançar nessa luta em busca da valorização dos motoristas que estão se sentindo injustiçados, visto que não recebem produtividade”.

O que motivou a comissão a procurar Chiquinho Telles, esclareceu Rodrigues, é o fato de o Vereador já ter conseguido sensibilizar o prefeito Marquinhos Trad no sentido de valorizar várias outras categorias. Ele informou que os motoristas não têm associação e nem sindicato para defendê-los, porém, “agora temos a parceria de Chiquinho Telles, e ele por ser uma grande liderança e possuir força política, vai nos ajudar a conseguir nossa valorização profissional”.

Independente da quantia de profissionais que integram uma categoria, Chiquinho Telles disse que sempre vai lutar pelo reconhecimento profissional, “e com o senso de justiça social do prefeito Marquinhos, já avançamos e vamos conseguir muitas outras vitórias no que diz respeito à política de valorização dos servidores públicos”.

