Motoristas de Uber nos EUA lançam “lojinha de conveniência móvel”

Depois que o aplicativo Uber foi lançado, muita coisa mudou no transporte de passageiros. Se antigamente o diferencial do aplicativo era oferecer mimos como água gelada e balas aos seus usuários, a mais nova parceria do Uber promete elevar a experiência durante o deslocamento a um nível nunca pensado. E o melhor, aumentando a margem de lucro de seus motoristas.

A Uber se aliou a Cargo nos EUA para oferecer aos seus passageiros uma espécie de “lojinha de conveniência móvel”. Nem todos os motoristas serão habilitados a ter uma caixa da Cargo no veículo. Para isso o motorista precisa de ter uma avaliação mínima de 4,7 pontos. Caso ele preencha o requisito e opte por adquirir o console da Cargo no veículo, a empresa estima um lucro de até U$1200 dólares a mais ao ano.

Os motoristas lucrarão uma comissão de um dólar (cerca de 0,86 euros) ou de 25% do preço de venda ao público por cada produto vendido, um montante que é pago pela Cargo. As caixas distribuídas pela Cargo são instaladas no console central dos automóveis, e disponibiliza itens de empresas que já possuíam parceria com a Cargo, como a Kellogg’s e a Starbucks.

O serviço entrou em vigor nesta semana (dia 23/7), apenas em São Francisco e Los Angeles, onde os condutores puderam retirar os pacotes, sem custo nos centros de suporte e de treinamento do Uber. Ainda não há previsão de quando essa parceria esteja disponível em outras localidades, mas, caso seja bem-sucedida, é bem possível que ela seja estendida a outros países em breve.

