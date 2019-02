Motoristas de vans e ônibus poderão ter de fazer exame toxicológico

A proposta em análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) inclui os motoristas de transporte coletivo urbano, como vans e ônibus, na chamada Lei do Motorista. Entre outros pontos, a legislação estabelece uma jornada de trabalho diária de oito horas prorrogáveis por mais quatro. Com a mudança, o profissional contará com seguro de vida e de invalidez, além de se submeter a exames toxicológicos e a programas de controle de uso de droga e de bebida alcoólica. O relator, senador Otto Alencar (PSD-BA), explicou que o projeto (PLS 498/2017) busca assegurar os direitos e mais segurança aos motoristas e aos passageiros. Mais informações com o repórter George Cardim, da Rádio Senado.