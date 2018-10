Movimento Tempo de Ordem apresenta chapa para a disputa da OAB em Ponta Porã

Nesta quarta-feira, 24, será lançada oficialmente a chapa “Tempo de Ordem”, que concorrerá à diretoria da 5ª Subseção em Ponta Porã da Ordem dos Advogados do Brasil. O evento de lançamento acontecerá no Restaurante Nature Gril, localizado na Avenida Brasil, 2508, a partir das 18h, com a presença do candidato à presidência da OAB-MS pela chapa “Tempo de Ordem” Jully Heyder.

“É uma honra poder trabalhar por um movimento de renovação, na busca por melhorias para a classe com o intuito de levar a Ordem para o lugar de destaque que sempre ocupou. E tudo isso só é possível porque o Jully Heyder está encabeçando esse movimento”, disse a candidata à presidência da 5ª subseção, Laura Karoline Silva Melo.

Laura Melo, destacou ainda a importância da chapa para a advocacia do interior, “essa chapa tem um grande diferencial, pois prestigiou um advogado do interior como vice-presidente. O Doutor Felipe Azuma demonstra o compromisso com o interior, ele conhece nossa realidade. Todos nós estamos comprometidos no objetivo de fazer a diferença de um modo independente, corajoso e apartidário. Precisamos de uma OAB para todos os advogados”, destacou.

Além de Laura Melo encabeçando a presidência, a chapa 01 da 5ª subseção tem como candidata à vice-presidência a advogada, Luciana Andréia Amaral Chave; Tamara Hatsumi Pereira Fuji como secretária-geral; Denis Franklin Miranda Arruda como secretário-geral adjunto; e Markos Edgar Valdez como diretor tesoureiro.

Além da apresentação das propostas dos candidatos, o encontro de lançamento da chapa será também um momento para ouvir as demandas dos profissionais filiados na subseção.

