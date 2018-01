MPE/MS investiga maus-tratos de casal paraguaio a bebês de uma ano

O MPE-MS está investigando um casal paraguaio por supostos maus tratos às suas três crianças, no município de Caracol. A família tem um casal de gêmeos e uma filha de três anos.

De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Caracol as crianças estariam sendo negligenciadas pelos pais. Pois os três apresentam sinais de lesões corporais e pela falta de cuidado teriam contraído anemia.

Por causa das reclamações dos professores de que os bebês iam para a escola com as roupas sujas e galos na cabeça, manchas roxas, picadas de insetos, assaduras e sintomas de doenças transmissíveis os pais acabaram retirando as crianças do Cein.

O bebê de um ano e meio chegou a ser transferido a Campo Grande devido uma suspeita de leucemia devido a uma anemia grave em dezembro do ano passado.

O pai do bebê tem rejeitado a criança alegando que o filho não é dele, mesmo tendo nascido com uma irmã gêmea. Diante disso a Prefeitura de Caracol alegou que o pai negligencia a criança e não a alimenta direito e a agride fisicamente.

Os maus tratos também parte da mãe com frequência a filha maior de três anos de idade. As agressões de acordo com a mãe seriam porque a criança não ajuda nos afazeres domésticos e que precisa apanhar por ser muito teimosa.

A Prefeitura do Município ainda afirmou que As crianças são constantemente deixadas nas casas de outras famílias pelo pais afirmou a Prefeitura do Município que pretendem colocar para a adoção as crianças.

Desde de 2016 o casal paraguaio reside em Caracol e não possuem registro no Brasil, vivendo em condições de insalubridade e carência econômica de acordo com o relatório.

A Prefeitura de Caracol já tentou de várias formas convencer os pais das crianças de mudarem seus hábitos. A investigação agora do MPE-MS é se as crianças estão correndo risco de vida sob a guarda dos pais. A Promotoria de Justiça do Município está sob a responsabilidade do caso.

