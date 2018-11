O ex-prefeito e senador eleito Nelson Trad Filho (PTB) foi condenado nesta quarta-feira (14) pela Justiça Federal por propaganda pessoal em obras públicas quando exercia o cargo de prefeito. O MPF foi quem denunciou o caso e ajuizou a ação civil pública administrativa. No entendimento do procurador o chefe do poder executivo municipal usou totens com seu nome inscrito. Ato este que configuraria irregularidade.

