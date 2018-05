MS é o “quinto” mais seguro do País

SEGURANÇA PÚBLICA:MS é o “quinto” mais seguro do PaísEntrevistado nesta manhã no programa BOCA DO POVO pela DIFUSORA/FM-101.9, o secretário da SEJUSP, Dr. Antônio Carlos Videira, revelou que Mato Grosso do Sul é o “quinto” mais seguro do País. A entrevista completa você poderá ouvir agora:

Posted by Josimar Palácio on Friday, May 11, 2018