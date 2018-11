MS Gás inicia implantação da rede de gás natural junto às obras do Reviva Campo Grande

Quem passar pela Rua 14 de Julho, entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e Rua 26 de Agosto, verá nova intervenção na quadra. Como parte da requalificação da Rua 14 de Julho, a MS Gás iniciou a execução da sua rede de gás natural na via, promovendo assim a ampliação desse serviço na região central, favorecendo comerciantes e moradores interessados a aderirem à rede. Para a execução desses trabalhos, não será necessário o bloqueio do tráfego, pois os serviços estão sendo realizados nas calçadas e o acesso aos imóveis, tanto residenciais quanto comercias, está garantido a todo momento.

Conforme informou a assessoria de comunicação da MSGÁS, a estimativa de intervenção em cada quadra deve variar de três a seis dias e a ligação será subterrânea, sem interferência na via. Os comerciantes que quiserem aderir ao gás natural, podem entrar em contato direto com a empresa e será necessário instalar abrigo na fachada conforme padrão MSGÁS, que faz todas as orientações neste caso.

Além da requalificação da via, entre os benefícios do gás natural passando pela rua 14 de Julho, está o acesso aos comerciantes locais para fazerem uso desta fonte de energia econômica e limpa.

Após a intervenção da MSGÁS, a Engepar entra novamente na quadra. “Depois deles, entramos interligando as tubulações de água potável, águas pluviais, eletrodutos e caixas. Executados esses serviços, começamos os trabalhos de calçamento”, afirma o engenheiro Thiago Gonçalez. Vale lembrar que, durante a época de fim de ano, as frentes de trabalho em calçamento estarão restritas somente entre a Fernando Corrêa e a Sete de Setembro. Os serviços não vão afetar a fluidez do trânsito e fluxo de pedestres.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

