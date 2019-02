MS permanece com clima de verão, sol pela manhã e pancadas de chuva no fim do dia

A quinta-feira (07) segue o rito dos dias de verão em Mato Grosso do Sul. O dia amanhece com sol e chuvas estão previstas na parte da tarde. O céu ficará parcialmente nublado em praticamente todo o Estado e com baixa expectativa de chuva. A exceção deve ocorrer na região Norte, que pode ter tempo instável com céu nublado e com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 30 % a 95 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 18 °C a 36 °C.

Campo Grande deve ter aumento gradual da temperatura durante o dia, o que pode provocar pancadas de chuva no fim da tarde e início da noite. A mínima prevista para Capital é de 21ºC e máxima de 31ºC. Dourados e região deve registrar alta temperatura, com máxima prevista de 33ºC. A chance de chuva para a segunda maior cidade sul-mato-grossense é de 80% no fim do dia.

Corumbá, Três Lagoas e Coxim são os municípios que têm previsões de maior temperatura no Estado, 36ºC, 37ºC e 39ºC , respectivamente.

O Sol deve nascer às 7h20 e o poente às 19h20, média para todo Mato Grosso do Sul.

Créditos: Beatricce Bruno, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

* Informações Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Cemtec/MS.

