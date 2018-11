MS se despede do Des. Manoel Mendes Carli que dedicou 36 anos à magistratura

Com pesar, comunicamos o falecimento do Desembargador Manoel Mendes Carli, ocorrido no dia (17). O velório foi realizado no saguão do Tribunal de Justiça, com inicio as 8 horas, do dia 18. O sepultamento foi realizado no Parque das Primaveras, às 15h30, e a saída do TJMS ocorreu às 14h40.

Des. Manoel nasceu em 14 de maio de 1948, na cidade de Andradina (SP) e casou-se com Vilma Maria Inocêncio Carli, com quem teve dois filhos, Juliana Inocêncio Mendes Carli e Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli. Radicado em MS, fez uma brilhante carreira jurídica de 36 anos na magistratura sul-mato-grossense.

Formado em Direito, pela Faculdade de Direito Laudo de Camargo, em Ribeirão Preto-SP, em 1975, foi aprovado em concurso público para a Magistratura, como juiz substituto, em 1982. Foi promovido por merecimento ao cargo de Juiz de Direito, em 1982, para Mundo Novo e em 1984, promovido também por merecimento para a comarca de Amambai.

Em 1985 foi removido para a 1ª Vara Cível da Comarca de Três Lagoas. Em 1990 foi promovido, por antiguidade, para a 6ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande-MS, para o cargo de Juiz de Direito de Entrância Especial. Em 2001 foi removido para a Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Campo Grande. Em seguida, em 2009, foi convocado para exercer as atribuições de Desembargador, junto à 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça de MS, durante a vacância de cargo, a partir de setembro de 2009.

Em 2010, foi promovido, por antiguidade, a Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na vaga deixada pelo Des. Elpídio Helvécio Chaves Martins, que se aposentou, onde permaneceu no exercício de função até hoje.

A história do magistrado se confunde com a história do Poder Judiciário de MS e o Des. Manoel Mendes Carli sempre se orgulhou em lembrar que era oriundo do primeiro concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz substituto do então, recém criado, Estado de MS, e que funcionava no edifício Cosmos, na Capital. Tomou posse em 18 de março de 1982, sob a presidência do Des. Jesus de Oliveira Sobrinho.

Na posse como Desembargador, o Des. Manoel Mendes Carli foi recepcionado pelo atual presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, cuja fala emocionou os presentes e resume quem foi o Desembargador até seu último dia. “Nunca haverão palavras suficientes para qualificar, tanto o trabalho – efetuado sempre com zelo e na incansável busca por melhorias – quanto o homem, digno e honrado, que se destacou das pessoas comuns pela serenidade e filosofia de vida. Homem devotado à causa pública, abraçou a carreira com a paixão que a função exige. Idealizador, consciente de que o juiz não é um mero mecânico na aplicação do Direito, mas criador de um sistema que aperfeiçou o convívio humano”.

Nota – Des. Manoel Mendes Carli estava em licença para tratamento de saúde, desde o dia 4 de junho de 2018, e há alguns dias estava internado na Clínica Campo Grande.

Luto – Considerando os relevantes serviços prestados pelo magistrado, em razão do falecimento, a administração do TJMS decreta luto oficial, por três dias, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.