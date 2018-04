MS vai ganhar frente parlamentar para incentivar o turismo regional

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), trabalhando pela promoção do turismo regional, geração de emprego e renda e a preservação dos parques ambientais da região, participou na manhã de sexta-feira (27) de uma Audiência Pública sobre as Várzeas do Rio Ivinhema, em Jateí-MS. A ação foi a primeira parte do projeto de Renato para incentivo do turismo e preservação dos parques ambientais do Estado, segundo anuncio do deputado, ele vai propor a criação da “Frente Parlamentar em Prol do Desenvolvimento dos Parques Ambientais do Mato Grosso do Sul”.

Para a criação da nova frente parlamentar, Renato pretende reunir instituições públicas e privadas e representantes da cadeia turística de MS, para desenvolver políticas públicas afins de organizar a exploração sustentável dos parques ambientais do Estado.

A audiência foi uma ação do deputado com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR-MS), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e a Prefeitura de Jateí. Entre os temas abordados, o deputado cobrou agilidade na reformulação do plano de manejo do parque, facilitando assim o turismo na região.

De acordo com Renato, o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema é um grande patrimônio ecológico e ambiental de Mato Grosso do Sul, com riquezas naturais que o tornam um atrativo promissor para o turismo e, por consequência, importante ferramenta no desenvolvimento regional. “Tive a oportunidade de conhecer melhor o parque e verificar suas potencialidades na área turística para o desenvolvimento de toda região. Com a audiência pública, damos o pontapé inicial em mais uma luta, que é a abertura ao público para a potencialização turística dos parques ambientais de todo o nosso Estado”, afirma o deputado.

O Parque

Com 73.345,15 hectares localizados na Bacia do Rio Paraná, sendo 42.846 hectares localizados no município de Jateí, 16.285 hectares em Naviraí e 14.214 hectares compreendidos no município de Taquarussu, o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema foi criado em 1998 através do Decreto nº 9.278, e sua criação foi motivada pela medida compensatória da Usina Hidrelétrica Eng. Sérgio Motta/CESP, em dezembro de 1998, cujo reservatório inundou milhares de hectares, restando somente essa área livre do represamento.

O Rio Ivinhema tem uma importância que extrapola a dimensão regional, pois constitui-se na única bacia do Rio Paraná livre de represamento, e que por suas características hidrológicas seria o único na região que poderia servir como rota migratória para as espécies em reprodução.

O Parque possui um Plano de Manejo que pode e deve ser melhorado para adequar as necessidades atuais e, também, um Conselho Consultivo instituído que contém integrantes representantes de diversos órgãos e entidades.

Comentários