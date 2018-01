MUDANDO DE IDÉIA: Candidato a governador do PDT diz que “se cair nas pesquisas poderá sair ao Senado”.

O ex-juiz Odilon de Oliveira (PDT), que no final do ano passado se posicionou como candidato irreversível a governador, apareceu hoje na prestigiosa Página 03 do jornal CORREIO DO ESTADO já desconversando o assunto.

Odilon declarou que “Se despencar nas pesquisas poderá repensar a candidatura e sair ao Senado”.

PESQUISAS

Odilon apareceu no final de 2017 em primeiro lugar nas pesquisas quando apenas ele era candidato a governador, mas com a declaração do ex-governador André Puccinelli (PMDB) assumindo a disputa oficial pelo PMDB, o cenário mudou imediatamente.

Odilon passou a ter um forte concorrente e isso provocou um “terremoto” nas pesquisas. O PDT sabe que tem nas mãos um candidato de prestígio, mas que por nunca tê-lo testado nas urnas deverá abrir negociações para ver se conseguirá negociar financeiramente a campanha deste ano.

