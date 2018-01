Mulher é assassinada a facadas dentro de casa

Katiuscia, 31 anos apenas identificada assim foi morta a facadas ontem (22) em uma casa na Rua Internacional, no Bairro Jardim Conrado, em Campo Grande. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima de 29 anos, que até o momento não foi localizado.

Vizinhos viram a porta aberta da casa da vítima e ao entrarem encontraram Katiuscia caída na cozinha com perfurações no pescoço, tórax e pulso. Os bombeiros foram acionados mas a mesma já se encontrava sem vida. Familiares acreditam que o assassinado pode ter sido cometido entre as 16h e 17 h.

De acordo com um parente a vítima se encontrava separada do marido já alguns meses. Porém sempre ia a casa do mesmo para ajuda-lo pois estava desempregado.

Relato de um familiar é que quando Katiuscia ia a casa do ex ligava para a mãe por volta das 16 horas, horário que descia do ônibus relatando que iria a cada do ex-marido.

Ontem a vítima iria se dirigira a cada do suspeito para tirar foto de uma geladeira, com o intuito de vende-la na internet para ajudá-lo.

A Policia Militar e Civil estiveram no local e o caso será investigado pela Depac Piratininga.

