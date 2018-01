Mulher é sequestrada e estuprada em Sidrolândia/MS

De acordo com o site Sidrolândia News por volta das 22h00 do dia (10) no município de Sidrolândia/MS um crime de estupro foi praticado, a vítima é uma mulher de 34 anos.

De acordo com a vítima ele estava na Rua Aroeira quando foi abordada por três elementos que conduziram a um saguão de uma igreja e iniciou-se a tortura.

Ainda de acordo com a vítima os agressores a todo o momento proferiam palavras de baixo calão, chutes e socos durante a ‘sessão’ de tortura dentro do saguão da igreja e foi violentada por dois deles e mesmo gritando por socorro ninguém ouviu. Ela fico no poder dos autores até a manhã dia seguinte (11) quando consegui fugir dos agressores.

A vítima ainda relatou que reconheceria os agressores caso ficasse de frente com eles, e descreveu um deles como branco gordo e usava uma camiseta amarela e uma bermuda.

O caso está sendo investigado pela policia.

Informações do site Sidrolândia News

Comentários