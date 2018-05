Mulher morre após ser esfaqueada na frente do filho de 1 ano

Joice Dos Santos Sampaio Magalhães foi morta com 4 facadas no pescoço e um no tórax na frente do filho de um ano. Fato aconteceu nesta tarde de sexta-feira (180, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande/MS.

A Polícia foi acionada após uma briga de casal. Quando chegou no local encontrou a vítima morta num dos quartos da casa e o esposo Douglas Almeida Soares da Silva atingido por um golpe de faca. Ele foi encaminhado a Santa Casa e é o principal suspeito do crime.

A Policia segue investigando o crime.

